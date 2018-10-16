Ioutdoor Х – ультратонкий смартфон в усиленном исполнении

Все знают, что смартфоны с действительно усиленными корпусами и весят много, и минимальной толщиной похвастаться не могут, и потому это гаджеты не для всех. Тем не менее, реально тонкие бронированные мобильники все же существуют, и новый Ioutdoor Х – как раз один из них.



Анонс Ioutdoor Х состоялся летом этого года, а на днях он поступит в продажу, так что следует освежить в памяти информацию о нем. Это смартфон толщиной 10 миллиметров с корпусом из металла и задней панелью из термопластичного полиуретана. На лицевой панели стоит усиленное стекло Gorilla Glass 5, а экран здесь имеет соотношение сторон 18:9 и диагональ 5,7 дюйма. Его разрешение не сообщается. Стоит новый Ioutdoor Х ровно $240, если купить его до 21 октября этого года, после чего его цена вырастет до $270 при заказе из Китая.



Смартфон может работать при температуре от -40 до +70 градусов по Цельсию, так что его можно брать с собой и в Антарктиду, и в Африку. Внутри Ioutdoor Х есть батарея на 3400 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, процессор MediaTek Helio P23 на восьми ядрах, а также 128 Гб ROM и оперативная память объемом 6 гигабайтов. Смартфон укомплектован модулем NFC для платежей и фотокамерами на 16+8 и 13 Мп. Реализована защита от ударов, падений, воды и пыли.