Nokia X7: смартфон с «умной» камерой и ценой от $245

В Китае состоялась презентация нового смартфона Nokia X7. На международный рынок новинка выйдет под названием Nokia 7.1 Plus.

Дизайн и дисплей

Nokia X7 получил стандартный корпус с металлической рамкой в основании. На передней панели имеется объемный «вырез». Задняя панель – стеклянная. Защиты от воды гаджет не имеет.

Nokia X7 оснастили 6,18-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2246?1080 пикселей и максимальной яркостью 500 кд/м?. Экран занимает 86,5% передней панели и прикрыт 2.5D-стеклом. Поддерживается технология 10-битного цвета HDR10.

Аппаратная основа

Производительность Nokia X7 обеспечивает 8-ядерный процессор Snapdragon 710 совместно с 4/6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 400 ГБ.

Ёмкость аккумулятора достигает 3500 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 через порт USB Type-C (до 50% за 30 минут).

Камеры

Nokia X7 обладает двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, которая включает в себя 12 Мп сенсор Sony IMX363 с апертурой f/1.8, быстрой авто-фокусировкой Dual Pixel и оптической стабилизацией, а также 13 Мп сенсор глубины для эффекта боке. Искусственный интеллект распознаёт сцену и оптимизирует параметры съёмки. Поддерживается запись 4K-видео.

Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп. Камера способна объединять четыре пикселя в один, что способствует повышению качества селфи при недостаточном освещении.

ОС и прочее

В качестве программного обеспечения используется Android 8.1. А вскоре можно будет обновиться и до Android 9.0 Pie. Также стоит отметить наличие 3,5 мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на задней панели. Об NFC ни слова, но поддержку бесконтактных платежей могут добавить в международной версии Nokia 7.1 Plus.

Дата начала продаж, стоимость и цветовая гамма

В продаже Nokia X7 появится с 23 октября. Гаджет поставляется в четырех цветовых вариантах: черном, темно-бордовом (специальное издание для Китая), темно-синем и серебристом. Стоимость версии 4/64 ГБ составляет $245, модель с 6/64 ГБ памяти обойдется в $290, а цена на топовый вариант с 6/128 ГБ памяти составляет $360.

Когда выйдет международная версия, Nokia 7.1 Plus, пока неизвестно.