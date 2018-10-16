Смартфон Huawei Enjoy MAX получил огромный дисплей и мощный аккумулятор

Ассортимент смартфонов компании Huawei пополнился очередной новинкой, которая получила название Enjoy MAX.

Аппарат оснащён гигантским дисплеем размером 7,12 дюйма по диагонали. По сути, устройство стирает грань между фаблетами и небольшими планшетами. Экран обладает разрешением 2244 ? 1080 точек.

В верхней части дисплея предусмотрен небольшой каплевидный вырез — в нём установлена фронтальная 8-мегапиксельная камера. В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера на основе сенсоров с 16 и 2 млн пикселей. Кроме того, сзади установлен дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

В устройстве задействован процессор Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Объём оперативной памяти — 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 64/128 Гбайт.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Смартфон получил кожаную отделку. Габариты составляют 177,57 ? 86,24 ? 8,48 мм, вес — 210 граммов.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене от 250 долларов США .



