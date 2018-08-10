Galaxy Note9 проиграл iPhone X в тестах производительности

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 прошел тестирование на производительность в двух различных бенчмарках. А специалисты ресурса tomsguide.comи сравнили полученные результаты с другими флагманами.

Тестируемый аппарат работал на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, и имел 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Таким образом, в бенчмарке GeekBench 4 Galaxy Note 9 в многоядерном тестировании набрал 8876 баллов, тогда как у iPhone X этот результат равнялся 10?357 баллам.

OnePlus 6 с 8 ГБ ОЗУ в многоядерном тестировании набрал 9088 баллов.

В бенчмарке 3DMark Slingshot Extreme 3.1 новый флагман южнокорейского производителя набрал 4639 очков, юбилейный iPhone X – 4994 баллов, а OnePlus 6 стал лидером с результатом в 5124 баллов.