Apple опровергает информацию о прослушивании пользователей

Компания Apple заявила о том, что iPhone не прослушивают разговоры пользователей без их ведома и не позволяют этого делать сторонним приложениям.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается что заявление компании последовало в ответ на запрос членов комитета Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле с требованием пояснить слухи о скрытом сборе данных.

Письма с подобным требованием были отправлены главе компании Apple Тиму Куку и главе корпорации Alphabet Ларри Пейджу. В информации, которая заинтересовала сенаторов, говорилось о том, что смартфоны могут собирать информацию о пользователях в ожидании команд «Окей, Google» или «Эй, Siri».

В письме, которое было написано представителями Apple , говорится о том, что iPhone не записывает никаких аудиофайлов в ожидании команды для доступа к Siri, а сам голосовой помощник не передает никому слова, которые были использованы пользователями. Отмечается также, что для запуска помощника необходимо активировать микрофон и получить подтверждение его активации.

Представители компании отметили, что удалили спорные приложения из App Store, однако они отказались сказать, остался ли у разработчика доступ к цифровому магазину. При этом руководство Alphabet не ответило на запрос сенаторов.