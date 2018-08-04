Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XL

Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XL

Как уже неоднократно сообщалось, грядущей осенью компания Google анонсирует смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Теперь бенчмарк Geekbench раскрыл ключевые характеристики второго из названных аппаратов.

Указано, что в устройстве задействован процессор Qualcomm с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на базовой частоте около 1,8 ГГц. Сетевые источники уточняют, что применён чип Snapdragon 845, содержащий ядра Kryo 385, графический контроллер Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE (теоретически позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 1,2 Гбит/с).

В тесте Geekbench смартфон показал результат в 2426 баллов в одноядерном режиме и 8355 баллов при работе в многоядерной конфигурации.

Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XL

Бенчмарк Geekbench говорит о том, что смартфон Google Pixel 3 XL снабжён 4 Гбайт оперативной памяти. На устройстве применяется операционная система Android 9.0 P.

Если верить имеющейся информации, аппарат получит 6,2-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части, сдвоенную фронтальную камеру, одинарную основную камеру, дактилоскопический сканер и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Кроме того, упомянута поддержка технологии беспроводной подзарядки аккумуляторной батареи.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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