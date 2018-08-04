В Google Maps можно сообщить уровень заряда смартфона

В февральской бета-версии Google Maps 9.71 на Android обнаружили отсылку к новой функции, с помощью которой можно делиться данными об уровне заряда своего мобильного устройства при отправке своего местоположения.

Google Maps

Спустя пол года новая функция была добавлена в финальную версию Google Maps как на Android, так и на iOS.

Google Maps Battery Level

Нововведение является действительно очень полезной функцией. Например, пользователь может сообщить свое местоположение и предупредить о разряженном аккамуляторе, что упростит поиски человека.


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