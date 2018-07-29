Oppo патентует смартфон с дисплеем в тыльной части

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) опубликовала патентную документацию Oppo на смартфон с новым дизайном.

Идея заключается в использовании дополнительного сенсорного экрана в тыльной части корпуса. Этот небольшой дисплей прямоугольной формы сможет отображать различную вспомогательную информацию и выполнять функции видоискателя при съёмке автопортретов.

Такое решение позволит отказаться от установки камеры во фронтальной части. А это, в свою очередь, обеспечит возможность применения полностью безрамочного дисплея без выреза.

В патенте описаны несколько вариантов исполнения тыльной камеры. Это может быть одинарный модуль или двойной модуль с разнесёнными оптическими блоками (см. иллюстрации).

Не исключено, что в будущем Oppo представит коммерческий смартфон с подобным дизайном. Но пока о таких планах компании ничего не сообщается.

В первом квартале нынешнего года Oppo, по оценкам IDC, реализовала 23,9 млн «умных» сотовых аппаратов, заняв в результате 7,1 % глобального рынка. Это соответствует пятому месту в списке ведущих производителей.



