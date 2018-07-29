Смартфон LG V35 ThinQ предстанет в дорогой версии Signature Edition

Сетевые источники сообщают о том, что компания LG в скором времени представит премиум-версию смартфона V35 ThinQ, которая выйдет ограниченной серией.

Аппарат V35 ThinQ, напомним, дебютировал в конце мая. Он несёт на борту процессор Snapdragon 845, 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, 6-дюймовый дисплей QuadHD+ с разрешением 2880 ? 1440 точек, фронтальную 8-мегапиксельную камеру и двойную основную камеру с 16-мегапиксельными сенсорами.

Премиум-версия V35 ThinQ, как сообщается, получит имя Signature Edition. Она будет наделена флеш-модулем, рассчитанным на хранение 256 Гбайт информации.

Кроме того, говорится об особом корпусе, устойчивом к появлению царапин. По всей видимости, он будет выполнен из циркониевой керамики, как у аппарата Signature Edition, представленного в конце прошлого года.

Что касается цены V35 ThinQ в модификации Signature Edition, то она, по имеющимся сведениям, составит внушительные 1800 долларов США .

Добавим, что аппарат V35 ThinQ защищён от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Кроме того, модель успешно прошла более десяти тестов военного стандарта качества MIL STD 810G в США для подтверждения надёжной работы в экстремальных условиях.



