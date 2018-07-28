HTC проектирует смартфон Imagine Life с тремя камерами и экраном FHD+

Сетевые источники раскрыли характеристики пока не представленного официально смартфона HTC , который фигурирует под кодовым именем Imagine Life.

Наблюдатели полагают, что на коммерческом рынке новинка может дебютировать под названием U12 Life. В этом случае она придёт на смену аппарату U11 Life (на изображениях), который располагает 5,2-дюймовым экраном Super LCD формата FHD (1920 ? 1080 точек), процессором Qualcomm Snapdragon 630, 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной флеш-памяти, фронтальной и тыльной камерами с разрешением 16 млн пикселей и аккумулятором на 2600 мА·ч.

Смартфон Imagine Life (U12 Life), как сообщается, получит 6-дюймовый экран FHD+ (2160 ? 1080 точек) и процессор Qualcomm Snapdragon 636 (восемь 64-битных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE).

Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт (плюс карта microSD). Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мА·ч.

Говорится о наличии двойной тыльной камеры на основе сенсоров с 16 и 5 млн пикселей. Во фронтальной части расположится 13-мегапиксельная камера. Среди прочего упомянуты адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, модуль NFC , поддержка двух SIM-карт.

Сроки анонса аппарата Imagine Life (U12 Life) пока не раскрываются.



