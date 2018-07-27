Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45″ экран HD+

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о новом смартфоне ZTE среднего уровня.

Аппарат получил обозначение A0722. Он оборудован 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 ? 720 точек (формат HD+) и соотношением сторон 18:9. Вырез в верхней части не предусмотрен.

Применён процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,4 ГГц. Высказываются предположения, что задействован чип семейства Qualcomm Snapdragon 400. Объём оперативной памяти составляет 3 или 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Гбайт.

Во фронтальной части установлена камера с невысоким разрешением в 5 млн пикселей. Сзади располагаются 13-мегапиксельная камера со вспышкой и дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев.

Смартфон имеет размеры 147 ? 69,5 ? 7,9 мм и весит 135 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мА·ч. Покупатели смогут выбирать между версиями в чёрном и синем цветовом исполнении.

Новинка полагается на программную платформу Android 8.1 Oreo. Поддерживается технология VoLTE. Цена, вероятнее всего, не превысит 200 долларов США .



