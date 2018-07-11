Мощный смартфон ZTE Nubia Z18 показался в бенчмарке

Мощный смартфон ZTE Nubia Z18 показался в бенчмарке

В базе данных GeekBench появилась информация о производительном смартфоне ZTE с обозначением NX606J: на коммерческий рынок этот аппарат, как ожидается, выйдет под именем Nubia Z18.

Ранее сообщалось, что новинка получит 5,99-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2160 ? 1080 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6/8 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64/128 Гбайт.

Данные GeekBench подтверждают использование чипа Snapdragon 845. В тесте производительности с одним ядром аппарат показал результат в 2344 балла, в многоядерной конфигурации — в 8933 балла. При этом была протестирована версия смартфона с 6 Гбайт оперативной памяти.

Мощный смартфон ZTE Nubia Z18 показался в бенчмарке

Результаты GeekBench также указывают на то, что на аппарате используется операционная система Android 8.1 Oreo. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3350 мА·ч.

Прочие предполагаемые характеристики новинки таковы: дактилоскопический сканер в тыльной части корпуса, сдвоенная основная камера на базе сенсоров с 24 и 8 млн пикселей, 8-мегапиксельная фронтальная камера. Анонс модели Nubia Z18 ожидается в ближайшее время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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