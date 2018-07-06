Apple якобы отказалась от использования 5G-модемов Intel

Apple якобы отказалась от использования 5G-модемов Intel

В Сети появились сообщения о прекращении компанией Intel разработки модемов с поддержкой 5G в связи с отказом Apple использовать их в смартфонах iPhone в 2020 году.

Израильский сайт CTech by Calcalist рассказал, что анализ внутренней переписки компании Intel, а также беседы с «источниками, знакомыми с этим вопросом» привели к выводу о том, что Intel не будет поставлять 5G-модемы для мобильных устройств Apple 2020 года выпуска.

«Apple известила Intel, что не будет использовать в своём мобильном устройстве следующего поколения мобильный модем, разработанный чипмейкером, пишут руководители Intel в сообщениях. По их словам, дальнейшая разработка модемного компонента под названием „Sunny Peak“ прекращена, и команда Intel, работающая над продуктом, будет перенаправлена ??на другие программы», — сообщил CTech by Calcalist.

Apple якобы отказалась от использования 5G-модемов Intel

Во внутренней переписке, с которой ознакомился CTech by Calcalist, компания Apple характеризуется как «ключевой мобильный клиент» и «главный драйвер объёмов» для мобильного 5G-модема «Sunny Peak», что подчеркивает значимость потери контракта для чипмейкера.

Руководители Intel объясняют решение компании из Купертино не использовать её модемы целым рядом причин, включая введение более быстрого стандарта беспроводной связи Wi-Fi 802.11ad (WiGig), что принесло «новые непредвиденные проблемы».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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