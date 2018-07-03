iPhone 2018 года будут поставляться с быстрой зарядкой USB Type-C

На сайте chongdiantou.com появились фото нового фирменного зарядного устройства для мобильных устройств Apple модельного ряда 2018 года. Зарядное устройство с мощностью 18 Вт имеет разъем USB Type-C.
Совместимость с новыми MacBook и MacBook Pro
Таким образом, грядущие iPhone и iPad будут поставляться с кабелем USB Type-C-Lightning, что позволит подключать устройства к новым MacBook и MacBook Pro, лишенным полноразмерных USB-портов.
Дизайн нового зарядного устройства
Согласно фотоснимкам, новое зарядное устройство будет выполнено в слегка измененном дизайне, а толщина корпуса будет незначительно увеличена.
Улучшенная быстрая зарядка
Напомним, iPhone 8 и iPhone X были первыми смартфонами Apple с функцией быстрой зарядки. Однако они поставлялись со старым зарядным устройством мощностью 5 Вт, поэтому для быстрой зарядки необходимо было приобретать более мощный адаптер или использовать блок от iPad и MacBook. В грядущих устройствах данный недочёт будет исправлен.