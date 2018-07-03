iPhone 2018 года будут поставляться с быстрой зарядкой USB Type-C

На сайте chongdiantou.com появились фото нового фирменного зарядного устройства для мобильных устройств Apple модельного ряда 2018 года. Зарядное устройство с мощностью 18 Вт имеет разъем USB Type-C.

Совместимость с новыми MacBook и MacBook Pro

Таким образом, грядущие iPhone и iPad будут поставляться с кабелем USB Type-C-Lightning, что позволит подключать устройства к новым MacBook и MacBook Pro, лишенным полноразмерных USB-портов.

Дизайн нового зарядного устройства

Согласно фотоснимкам, новое зарядное устройство будет выполнено в слегка измененном дизайне, а толщина корпуса будет незначительно увеличена.

Улучшенная быстрая зарядка