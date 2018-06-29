LG Display произведёт 2–4 млн дисплеев для 6,5-дюймового iPhone

LG Display произведёт 2–4 млн дисплеев для 6,5-дюймового iPhone

Apple — главный конкурент Samsung на рынке смартфонов. Samsung — крупнейший в мире поставщик OLED-панелей для смартфонов. Из-за этого Apple вынуждена закупать у своего соперника дисплеи для iPhone X и его преемников. Поэтому неудивительно, что купертиновцы постоянно ищут пути снижения зависимости от южнокорейского гиганта. Очередной мерой может стать заключение соглашения с альтернативным поставщиком — LG Display. О такой перспективе накануне сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Впрочем, сенсацией данная новость не стала, ведь слухи о сделке ходят уже достаточно давно. Однако на этот раз журналистам удалось кое-что уточнить.

В iPhone X (2017) применяются дисплеи Super AMOLED производства Samsung. В iPhone X (2018) могут появиться матрицы LG

Как передаёт Bloomberg, на первых порах LG Display способна обеспечить поставки лишь 2–4 млн дисплеев, что является каплей в море по сравнению с объёмами реализации iPhone. А значит, покончить с зависимостью от Samsung пока не получится. Однако определённая польза от сотрудничества с LG для купертиновцев всё же будет с самого начала. Имея «под рукой» запасного контрагента, они смогут использовать данное обстоятельство как аргумент при ведении переговоров с Samsung насчёт снижения цен на комплектующие.

Напомним, что в текущем году должны быть представлены сразу два iPhone с OLED-экранами. Базовая версия получит такой же 5,84-дюймовый дисплей, как и у оригинальной «десятки», а модификация Plus обзаведётся 6,5-дюймовой матрицей. Согласно слухам, LG Display намеревается заполучить все заказы на производство панелей для одного из двух iPhone, тогда как для другого их продолжит делать Samsung.

Отметим, что ещё в начале года высказывалось предположение о разделении заказов на поставку экранов для «яблочных» смартфонов между двумя корейскими компаниями. Причём тогда утверждалось, что LG «возьмёт на себя» 6,5-дюймовую модель. А ещё раньше, в середине 2017 года, в Сети появилась информация о предполагаемых затратах Apple на инвестиции в OLED-производство LG. Год назад издание Korea Economic Daily писало, что мощности LG Display, которые будут работать исключительно на iPhone, обойдутся Apple в $2,7 млрд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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