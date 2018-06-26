Известна стоимость новых iPhone 2018 года

Благодаря аналитику из крупного банковского холдинга Morgan Stanley, Кэти Хуберти (Katy Huberty), раскрылась стоимость iPhone 2018 года.
Согласно прогнозам Кэти Хуберти, стоимость 6,5-дюймового iPhone с OLED-дисплеем составит от $999. Еще один iPhone с OLED-экраном, но размером 5,8 дюйма, обойдется пользователям в $899 и выше. И наконец, версия с LCD-экраном будет стоить $599-699.
Известно, что в нынешнем году Apple выпустит три новых версии iPhone: две модели с OLED-экранами и один, более доступный аппарат, с LCD-дисплеем. Официальный дебют новых iPhone состоится на ежегодной пресс-конференции, в сентябре нынешнего года. Все три смартфона будут обладать безрамочным дизайном и функцией распознавания пользователя по лицу Face ID.