Известна стоимость новых iPhone 2018 года

Благодаря аналитику из крупного банковского холдинга Morgan Stanley, Кэти Хуберти (Katy Huberty), раскрылась стоимость iPhone 2018 года.

Согласно прогнозам Кэти Хуберти, стоимость 6,5-дюймового iPhone с OLED-дисплеем составит от $999. Еще один iPhone с OLED-экраном, но размером 5,8 дюйма, обойдется пользователям в $899 и выше. И наконец, версия с LCD-экраном будет стоить $599-699.