В iPhone не останется разъемов и кнопок

Смартфоны Apple iPhone 2018 года могут отличаться от iPhone X сильнее, чем можно себе представить. Если общая концепция дизайна останется прежней, то на торцах заметно поубавится элементов.



Ранее появились слухи об отказе Apple от разъема Lightning, но она же не может просто взять и перейти на USB-C – это не в ее стиле, ведь ей нужно максимально усложнить жизнь пользователям. В итоге новые iPhone могут вовсе лишиться разъема для зарядки, а вместе с ним корпус покинут кнопки включения и регулировки громкости. Переключатель режимов тоже в опасности. От инсайдеров в Apple приходят схожие тревожные сообщения, но есть вероятность, что отказ от кнопок и разъема зарядки случится не в этом году, а лишь через пару лет.



Пока неясно, как придется действовать при необходимости ручной прошивки смартфона через режим DFU, а вот с зарядкой все понятно: у Apple есть станция беспроводной подзарядки, сравнимой по стоимости со многими не самыми плохими смартфонами Xiaomi. Едва ли станция станет частью комплекта поставки – в этом случае цена смартфона увеличится, и притом довольно существенно. Следовательно, купив iPhone без разъемов, вы не сможете зарядить его, пока не докупите док-станцию. Это еще один пример того, как Apple делает деньги на своих фанатах.