Apple лишит iPhone разъёма и физических кнопок

Согласно изданию Bloomberg, корпорация Apple планировала лишить юбилейный iPhone X порта Lightning.
Журналист Марк Гурман, близко знакомых с ситуацией в Apple, заявил, что во время разработки iPhone X компания хотела лишить смартфон разъёмов, включая Lightning или
Однако если верить осведомленным источникам, «яблочный» производитель не отказался от своей идеи и в будущем всё-таки лишит iPhone всех разъёмов и физических кнопок, когда сможет удешевить производство беспроводных зарядок.
Чтобы даст отказ от разъёма и кнопок?
Убрав физические кнопки и разъём, Apple сможет сделать следующие iPhone гораздо тоньше, а также улучшить водонепроницаемость такого устройства. Главный дизайнер Apple Джони Айв, уже давно мечтает сделать iPhone похожим на цельный кусок стекла.