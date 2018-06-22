Apple лишит iPhone разъёма и физических кнопок

Согласно изданию Bloomberg, корпорация Apple планировала лишить юбилейный iPhone X порта Lightning.

Журналист Марк Гурман, близко знакомых с ситуацией в Apple , заявил, что во время разработки iPhone X компания хотела лишить смартфон разъёмов, включая Lightning или USB Type-C . В комплект планировали поставлять беспроводное зарядное устройство Apple Charge, но оно было медленней в сравнении с обычным и, к тому же, увеличило бы цену и без того дорогого смартфона.

Однако если верить осведомленным источникам, «яблочный» производитель не отказался от своей идеи и в будущем всё-таки лишит iPhone всех разъёмов и физических кнопок, когда сможет удешевить производство беспроводных зарядок.

Чтобы даст отказ от разъёма и кнопок?