На фото показался потенциальный дизайн смартфона Huawei Mate 20

В этом году Huawei представит новый флагманский смартфон Mate 20, и сегодня в сеть выложили его потенциальный прототип. Как видно, аппарат можно назвать наполовину безрамочным – боковых ограничителей нет, а вот снизу и сверху они все же имеются.



Показ Huawei Mate 20 пройдет в октябре текущего года, чему есть официальное подтверждение. С ходу один из недостатков смартфона – это его слишком большой подбородок, да еще и с логотипом производителя – это было модно в 2011 году. Зато нет выреза, хотя место под камеру и динамик оставили. В целом, внешность смартфона обычная и ничем не примечательная, по крайней мере, в плане лицевой панели – задника на фото, увы, не видно.



Экран, к слову, представляет собой OLED-панель почти на 7 дюймов по диагонали, так что это почти конкурент Xiaomi Mi Max 3, до анонса которого осталось всего несколько дней. Но если Mi Max 3 относится к среднему классу, то Huawei Mate 20 – это лютый флагман с 6 или 8 Гб оперативной памяти, накопителем UFS до 512 гигабайтов (а в версии Porsche Design и вовсе до 1 терабайта) и новым пока не представленным процессором Kirin 980, который по своим возможностям сравнится с Qualcomm 845. О стоимости Huawei Mate 20 не хочется даже и думать – скорее всего, она окажется на уровне цен на текущие флагманы.