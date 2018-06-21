Смартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезом

Смартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезом

В ассортименте Vivo появился смартфон среднего уровня Y81, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 220 долларов США.

Аппарат наделён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 ? 720 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез, в котором располагается 5-мегапиксельная фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/2,2.

Смартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезом

Разработчик применил новейший процессор MediaTek Helio P22, который содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и LTE-модем.

Смартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезом

Смартфон несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль ёмкостью 32 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3260 мА·ч.

Смартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезом

Сзади размещена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2 и вспышкой. Есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. Размеры составляют 155,06 ? 75,0 ? 7,77 мм, вес — 146,5 грамма.

На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 4.0 на основе Android 8.1 Oreo.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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