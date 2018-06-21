Energizer Hardcase H500S: прочный смартфон с защитой от воды и пыли

Energizer Hardcase H500S: прочный смартфон с защитой от воды и пыли

Выпущен «внедорожный» смартфон Energizer Hardcase H500S, построенный на аппаратной платформе MediaTek и операционной системе Android 7.0 Nougat.

Устройство выполнено в корпусе повышенной прочности, благодаря которому не боится падений с метровой высоты. Смартфон выдерживает получасовые погружения под воду на глубину до 1,2 метра. Кроме того, новинка защищена от пыли.

Аппарат получил 5-дюймовый дисплей формата HD (1280 ? 720 точек) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В тыльной части корпуса располагается камера на основе 13-мегапиксельного сенсора Sony. Фронтальная камера использует 5-мегапиксельный датчик.

Energizer Hardcase H500S: прочный смартфон с защитой от воды и пыли

«Сердцем» служит однокристальная система MediaTek MT6737. Этот микрочип содержит четыре вычислительных ядра с архитектурой ARM Cortex-A53 и тактовой частотой 1,3 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный контроллер ARM Mali-T720. Объём оперативной памяти равен 2 Гбайт.

Смартфон несёт на борту флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт (расширяется за счёт карты microSD), адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 LE, приёмник GPS и FM-тюнер. Габариты составляют 145,4 ? 75 ? 10,3 мм, вес — 142,5 грамма.

Energizer Hardcase H500S: прочный смартфон с защитой от воды и пыли

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 22 часов в режиме разговора. Новинка поддерживает работу в сетях LTE и допускает установку двух SIM-карт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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