Apple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователей

Федеральный суд Австралии оштрафовал Apple на $6,7 млн в связи с введением в заблуждение владельцев iPhone и iPad по поводу того, разрешено ли им ремонтировать их устройства.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, постановление Федерального суда Австралии вышло после рассмотрения иска Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), в котором Apple обвиняется во введении в заблуждение пользователей по поводу их потребительских прав. Компания регулярно отказывала пользователям в диагностике или ремонте неисправных устройств без взимания платы, если они были отремонтированы третьей стороной, даже если это была замена треснувшего экрана.

«Если продукт неисправен, клиенты имеют право на ремонт или замену в соответствии с австралийским законодательством о потребителях, а иногда и на возврат средств», — говорится в заявлении ACCC, опубликованном во вторник.

Иск ACCC был подан в апреле прошлого года после расследования жалоб потребителей на «ошибку 53» (Error 53), из-за которой их iPhone или iPad после загрузки обновления операционной системы iOS превращался в «кирпич».

В ходе проведённого расследования Apple признала факт того, что в период с февраля 2015 года по февраль 2016 года 275 австралийским клиентам, пострадавшим от «ошибки 53» было отказано в ремонте в связи с тем, что их устройство было отремонтировано сторонней компанией. После этого Apple запустила программу, в рамках которой более 5000 пользователей, пострадавших от «ошибки 53», получили компенсацию.

Суд указал на то, что ремонт iPhone или iPad сторонней компанией не сказывается на потребительских правах пользователей и не ведёт к потере потребительских гарантий.



