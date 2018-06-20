Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срока

В начале июля этого года компания Xiaomi проведет презентацию, на которой покажет новый смартфон Mi Max 3 – фаблет с гигантским экраном на 7 дюймов. В этот же день должны были показать мобильник Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4, но эти устройства выйдут немного раньше.

Xiaomi Redmi 6 Pro

По официальным данным, Xiaomi Redmi 6 Pro и Mi Pad 4 покажут уже менее чем через неделю – 25 июня состоится еще одна конференция Сяоми, где все и случится. Смартфон, как ожидается, получит экран Full HD+ на 5,85 дюйма с вырезом в стиле iPhone X, фотокамеры 5 Мп спереди и 12+5 Мп сзади, процессор Qualcomm 625 и память ОЗУ на 2, 3 или 4 Гб. Емкость накопителя при этом составит 16, 32 или 64 Гб соответственно, а батарею увеличат до 4000 мАч.

Планшет Xiaomi Mi Pad 4 получит батарею 6000 мАч, 4 или 6 Гб ОЗУ, ROM на 64 или 128 гигабайтов и экран Full HD+ 18:9 – это будет первый планшетный компьютер с таким соотношением сторон во всем мире. Помимо этого, в составе Xiaomi Mi Pad 4 будут фотокамеры 5 и 13 Мп, процессор Qualcomm 660 и ОС Android 8.1 Oreo уже из коробки с предустановленной прошивкой MIUI 10. Стоимость новинок от Xiaomi на данный момент остается неизвестной, но она, как и всегда, окажется более чем приемлемой.


Максим Мишенев, MobileDevice


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