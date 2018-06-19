LG X5 (2018): смартфон с батареей на 4500 мА·ч и поддержкой LG Pay
Компания LG Electronics без публичных презентаций и распространения пресс-релизов анонсировала новый смартфон. Ассортимент южнокорейского производителя пополнил фаблет X5 (2018).
Этот аппарат получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешающей способностью 1280 ? 720 пикселей и восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Объём оперативной и постоянной памяти составляет 2 и 32 Гбайт соответственно.
Физические размеры продукта равны 154,7 ? 78,1 ? 8,9 мм, масса — 171 грамм. За программную составляющую отвечает операционная система Android 8.0 Oreo, в которой открыт доступ к платёжному сервису LG Pay.
Трубка снабжена двумя цифровыми камерами — 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной с широкими углами обзора. Устройство питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА·ч с функцией быстрой зарядки. Сзади располагается сканер отпечатков пальцев. Есть поддержка беспроводных коммуникаций Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.4 и карт памяти microSD.
LG X5 (2018) сначала будет продаваться на южнокорейском рынке, где продукт стоит около $330. О доступности новинки в других странах пока не сообщается.
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Mobile
19.06.2018 15:19