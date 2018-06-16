Смартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУ

Смартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУ

Компания ASUS без громких анонсов представила производительный смартфон ZenFone Ares, в основу которого, как отмечают сетевые источники, легла прошлогодняя модель ZenFone AR.

Аппарат оснащён дисплеем Super AMOLED размером 5,7 дюйма по диагонали. Применена панель формата Quad HD с разрешением 2560 ? 1440 точек. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 4.

В тыльной части корпуса установлена 23-мегапиксельная камера на основе сенсора Sony IMX318 с максимальной диафрагмой f/2,0, лазерным автофокусом, системами оптической и электронной стабилизации, двухтоновой светодиодной вспышкой. Спереди располагается 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0 и углом поля зрения 85 градусов.

Смартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУ

Задействован процессор Qualcomm Snapdragon 821, снабжённый четырьмя ядрами Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 530 и модемом X12 LTE. Чип работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Смартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУ

Смартфон оборудован флеш-модулем UFS 2.0 вместимостью 128 Гбайт. Упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2?2 MIMO и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, приёмник GPS, порт USB Type-C и качественная аудиосистема. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч. Реализована система Hybrid dual SIM (micro+nano/microSD).

На устройство установлена операционная система Android 7.0 (Nougat). Приобрести аппарат ASUS ZenFone Ares можно будет по ориентировочной цене 330 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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