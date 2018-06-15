Huawei готовит недорогой смартфон Honor V12

Компания Huawei совсем скоро представит новый смартфон Honor V12 из числа доступных. Сегодня его описание было обнаружено на сайтах регуляторов FCC и TENAA, следовательно, до анонса остаются считанные дни.



На данный момент известны не все подробности о смартфоне Huawei Honor V12, уже только толщина корпуса 9 миллиметров указывает на его принадлежность к среднему уровню. Также нельзя не заметить наличие двойной камеры на тыльной панели, сильно выпирающей из корпуса, и полностью пластиковую оболочку с нарочито широкими фейковыми вставками под антенны.



В плане внешности новый Huawei Honor V12 cкучен, с какой стороны ни посмотри: сзади есть лишь сканер отпечатков пальцев, а спереди установлен экран с очень широкими рамками, даром что формат его – 18:9. Что ж, хорошо хоть, выреза (моноброви) нет. Сам дисплей получил диагональ 5,5 дюйма и, скорее всего, разрешение HD+ или 1440х720 пикселей. На этом описание смартфона Huawei Honor V12, разве что упоминается емкость АКБ на уровне 1900 мАч, но очень хочется верить, что это всего лишь досадная опечатка. Релиз аппарата ожидается этим летом в Китае, и в его состав, очевидно, войдут ОС Android 8 Oreo, два SIM-слота и модуль LTE .