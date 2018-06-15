Huawei готовит недорогой смартфон Honor V12

Компания Huawei совсем скоро представит новый смартфон Honor V12 из числа доступных. Сегодня его описание было обнаружено на сайтах регуляторов FCC и TENAA, следовательно, до анонса остаются считанные дни.

Honor V12

На данный момент известны не все подробности о смартфоне Huawei Honor V12, уже только толщина корпуса 9 миллиметров указывает на его принадлежность к среднему уровню. Также нельзя не заметить наличие двойной камеры на тыльной панели, сильно выпирающей из корпуса, и полностью пластиковую оболочку с нарочито широкими фейковыми вставками под антенны.

В плане внешности новый Huawei Honor V12 cкучен, с какой стороны ни посмотри: сзади есть лишь сканер отпечатков пальцев, а спереди установлен экран с очень широкими рамками, даром что формат его – 18:9. Что ж, хорошо хоть, выреза (моноброви) нет. Сам дисплей получил диагональ 5,5 дюйма и, скорее всего, разрешение HD+ или 1440х720 пикселей. На этом описание смартфона Huawei Honor V12, разве что упоминается емкость АКБ на уровне 1900 мАч, но очень хочется верить, что это всего лишь досадная опечатка. Релиз аппарата ожидается этим летом в Китае, и в его состав, очевидно, войдут ОС Android 8 Oreo, два SIM-слота и модуль LTE.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Xiaomi накануне IPO получила за квартал более $1 млрд убыткаXiaomi накануне IPO получила за квартал более $1 млрд убытка
Появились изображения Nokia 5.1 Plus с «козырьком»Появились изображения Nokia 5.1 Plus с «козырьком»
Владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus жалуются на новые проблемыВладельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus жалуются на новые проблемы
Евросоюз оштрафует Google на $11 млрд за шантаж производителейЕвросоюз оштрафует Google на $11 млрд за шантаж производителей
Xiaomi Redmi 6 с двойной камерой представлен официальноXiaomi Redmi 6 с двойной камерой представлен официально
Блок рекламы


Похожие новости
Складной смартфон Samsung будет стоить как два iPhone XСкладной смартфон Samsung будет стоить как два iPhone X
Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3
Смартфон Huawei Mate 20 Pro наделят почти 7-дюймовым экраном OLEDСмартфон Huawei Mate 20 Pro наделят почти 7-дюймовым экраном OLED
Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайномПредставлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайном
Анонсированы недорогие смартфоны Vodafone Smart N9 и N9 liteАнонсированы недорогие смартфоны Vodafone Smart N9 и N9 lite
Раскрыто оснащение смартфона LG Stylo 4: чип Snapdragon и 6,2? экранРаскрыто оснащение смартфона LG Stylo 4: чип Snapdragon и 6,2? экран
Huawei выпустит процессор Kirin 710 для смартфонов среднего уровняHuawei выпустит процессор Kirin 710 для смартфонов среднего уровня
Apple может на 20 % сократить заказы комплектующих для грядущих смартфоновApple может на 20 % сократить заказы комплектующих для грядущих смартфонов
Смартфону LG G8 ThinQ пророчат наличие 4К-дисплеяСмартфону LG G8 ThinQ пророчат наличие 4К-дисплея
Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраномVivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
Последние новости
Подгружаем последние новости