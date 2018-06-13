Apple ужесточила правила App Store — запрещен майнинг и продажа контактов

Apple ввела ряд новых ограничений в правила для разработчиков. Приложения попадают в электронный магазин только после соответствия этим предписаниям. , пишут AIN.UA

Пункт 2.4.2, например, получил дополнительные формулировки об электронных деньгах. Ранее он требовал от девелоперов создания программ, которые не будут чрезмерно разряжать аккумуляторы устройств или перегружать процессор. В новой редакции указано, что программы и запущенные в них рекламные объявления не должны инициировать сторонние процессы вроде майнинга криптовалют. Все приложения, которые уже ведут подобную практику, удалят из App Store, а новые не будут принимать для публикации за несоответствия правилам.

Инициировать облачный майнинг или добычу монет на других устройствах с iPhone по-прежнему можно. Также компания не запрещает программы, которые способствуют или совершают криптовалютные переводы на «подтвержденных» биржах. Но эти приложения должны быть предоставлены самой торговой площадкой. Программы, связанные с ICO, должны быть выпущены «подтвержденными финансовыми институциями», в числе которых указываются банки, компании в области безопасности, торговцы фьючерсами.

Apple запретила вознаграждать пользователей криптовалютой за выполнение задач вроде загрузки других приложений, создания реферальных программ, публикаций в социальные сети.

Также Apple ужесточила правила использования контактов на iOS, отмечает издание Bloomberg. Теперь разработчики не могут, получив доступ к списку контактов, делать из него базу данных и продавать ее. Также они не могут формировать из этих данных пользовательские профили. Девелоперам по-прежнему разрешено запрашивать доступ на использование контактов внутри приложения, но им придется в точности изложить, для чего нужны подобные сведения. Если же есть побочные цели, на них тоже придется получить четкое, осознанное согласие.

Однако на уже полученные от пользователей данные Apple не может наложить никаких ограничений, отмечает The Verge. Кроме того, даже в случае удаления программы из App Store за нарушение правил, у компании нет механизма дальнейшего воздействия на разработчиков. Это подвергает ее той же опасности, в которой оказалась Facebook со скандалом вокруг Cambridge Analytica, пишет издание.


Михаил Сапитон, AIN


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