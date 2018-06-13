Apple ужесточила правила App Store — запрещен майнинг и продажа контактов

Apple ввела ряд новых ограничений в правила для разработчиков . Приложения попадают в электронный магазин только после соответствия этим предписаниям. , пишут AIN.UA

Пункт 2.4.2, например, получил дополнительные формулировки об электронных деньгах. Ранее он требовал от девелоперов создания программ, которые не будут чрезмерно разряжать аккумуляторы устройств или перегружать процессор. В новой редакции указано, что программы и запущенные в них рекламные объявления не должны инициировать сторонние процессы вроде майнинга криптовалют. Все приложения, которые уже ведут подобную практику, удалят из App Store, а новые не будут принимать для публикации за несоответствия правилам.

Инициировать облачный майнинг или добычу монет на других устройствах с iPhone по-прежнему можно. Также компания не запрещает программы, которые способствуют или совершают криптовалютные переводы на «подтвержденных» биржах. Но эти приложения должны быть предоставлены самой торговой площадкой. Программы, связанные с ICO, должны быть выпущены «подтвержденными финансовыми институциями», в числе которых указываются банки, компании в области безопасности, торговцы фьючерсами.

Apple запретила вознаграждать пользователей криптовалютой за выполнение задач вроде загрузки других приложений, создания реферальных программ, публикаций в социальные сети.

Также Apple ужесточила правила использования контактов на iOS , отмечает издание Bloomberg. Теперь разработчики не могут, получив доступ к списку контактов, делать из него базу данных и продавать ее. Также они не могут формировать из этих данных пользовательские профили. Девелоперам по-прежнему разрешено запрашивать доступ на использование контактов внутри приложения, но им придется в точности изложить, для чего нужны подобные сведения. Если же есть побочные цели, на них тоже придется получить четкое, осознанное согласие.