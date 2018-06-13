Apple ужесточила правила App Store — запрещен майнинг и продажа контактов
Apple ввела ряд новых ограничений в
Пункт 2.4.2, например, получил дополнительные формулировки об электронных деньгах. Ранее он требовал от девелоперов создания программ, которые не будут чрезмерно разряжать аккумуляторы устройств или перегружать процессор. В новой редакции указано, что программы и запущенные в них рекламные объявления не должны инициировать сторонние процессы вроде майнинга криптовалют. Все приложения, которые уже ведут подобную практику, удалят из App Store, а новые не будут принимать для публикации за несоответствия правилам.
Инициировать облачный майнинг или добычу монет на других устройствах с iPhone по-прежнему можно. Также компания не запрещает программы, которые способствуют или совершают криптовалютные переводы на «подтвержденных» биржах. Но эти приложения должны быть предоставлены самой торговой площадкой. Программы, связанные с ICO, должны быть выпущены «подтвержденными финансовыми институциями», в числе которых указываются банки, компании в области безопасности, торговцы фьючерсами.
Apple запретила вознаграждать пользователей криптовалютой за выполнение задач вроде загрузки других приложений, создания реферальных программ, публикаций в социальные сети.
Также Apple ужесточила правила использования контактов на iOS,
Однако на уже полученные от пользователей данные Apple не может наложить никаких ограничений,
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