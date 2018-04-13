Инсайдеры рассекретили смартфон LG V35 ThinQ

В сеть выложили подробную информацию о смартфоне LG V35 ThinQ, на данный момент не представленном официально. Мобильник, судя по названию, заменит собой текущий флагман V30, и это немного странно, так как LG до сих пор не представила G7, и совершенно непонятно, какое место в линейке займет герой данной новости.

LG V35 ThinQ

По всей вероятности, LG V35 ThinQ оснастят экраном 18:9 с диагональю 6 дюймов, матрицей OLED и высоким разрешением Quad HD+. Его фотокамеры получат модули 16+16 Мп сзади и 13 Мп спереди, причем у последней будет широкий угол. Кроме того, смартфон порадует аудиофилов встроенным в него дискретным ЦАП Quad DAC, так что звучать мобильник должен весьма неплохо.

Смартфон переедет на платформу Qualcomm 845 и получит до 256 Гб постоянной и до 8 Гб оперативной памяти, а также прошивку Android 8.1 Oreo, LTE-модем, две SIM-карты и ресивер NFC. C учетом того, что LG G7 будет представлен в мае или июне этого года, анонс LG V35 ThinQ может быть перенесен на август или сентябрь. Напомним, что ThinQ – это новый искусственный интеллект LG, интегрированный в наиболее часто используемые функции, включая фотокамеры.

Максим Мишенев, MobileDevice


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