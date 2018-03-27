Рассекречены цены следующего iPhone X и iPhone X Plus

Аналитик инвестиционного банка RBC Capital Markets Амит Дарянани (Amit Daryanani) спрогнозировал стоимость iPhone X следующего поколения.

Согласно данным эксперта, текущее поколение iPhone X по цене от $999 не было слишком успешным и Apple планирует снизить стартовую стоимость обновлённого iPhone X на $100. Таким образом стоимость iPhone X 2018 составит $899. При этом 6,5-дюймовый iPhone X Plus будет продаваться от $999 и выше.

В 2018 году «яблочный» производитель выпустит три новых iPhone: два с OLED-дисплеем диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, и 6,1-дюймовую версию с LCD-дисплеем. Проанализировав все имеющиеся слухи, журналисты ресурса MacRumors посчитали стоимость грядущих смартфонов Apple :