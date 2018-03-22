Второй iPhone X будет дешевле предшественника

Главный аналитик DigiTimes Research, Люк Лин (Luke Lin) сообщил, что грядущий 5,85-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем станет модернизированной версией нынешнего iPhone X.

iPhone X

Согласно данным аналитика, корпорация Apple снизила стоимость компонентов iPhone X следующего поколения. И теперь затраты на производство смартфона сократились примерно на 10% по сравнению с оригинальным iPhone X. Стоимость компонентов юбилейного флагмана составляет около $400. Люк Лин ссылается на информацию от источников из цепочки производственных поставок Apple.

В нынешнем году "яблочный" производитель представит три новых смартфона, два из которых получат OLED-дисплей с диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а один – LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. При этом за счёт снижения стоимости производства, новый 5,85-дюймовый смартфон станет самым дешёвым из трёх iPhone 2018 года.


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