Анонсирован смартфон LG Zone 4

Компания LG анонсировала новый смартфон Zone 4 стоимостью менее $120. Бюджетный аппарат получил вполне стандартные за свои деньги характеристики и даже вполне неплохой процессор Qualcomm 425.



В продажу LG Zone 4 поступит уже этой весной по цене в районе 115 долларов США по нынешнему курсу, но с географией его распространения пока не все ясно. За указанные деньги покупатель станет обладателем смартфон с экраном на 5 дюймов и разрешением HD, 16 гигабайтами постоянной памяти, ОЗУ на 2 гигабайта и слотом под карты microSD еще на 32 Гб.



Также есть две фотокамер на 5 и 8 Мп, слоты SIM в количестве двух штук, предустановленная ОС Android 7.1 (апдейт до Android 8 Oreo пока не планируется) и батарея на 2500 мАч, которая заряжается по microUSB 2.0 и не поддерживает ускоренную зарядку. Помимо этого, в наличии все стандартные модули связи, включая LTE и GPS , и на этом его возможности заканчиваются.