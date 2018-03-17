Смартфон Xiaomi Mi 7 научится заряжаться без проводов

2018 год объявлен годом войны с проводами: все большее количество производителей встраивают в свои смартфоны модули беспроводной зарядки. Аналогичный компонент появится и в грядущем флагмане Xiaomi Mi 7, до анонса которого осталось менее двух недель.



Презентация Xiaomi Mi 7 пройдет в Китае 27 марта этого года, и его покажут вместе с имиджевым смартфоном Xiaomi Mi Mix 2S. Беспроводную зарядку получат оба мобильника, а это означает, что о металлической задней панели корпуса в обоих случаях можно будет забыть. Вероятнее всего, Xiaomi отдаст предпочтение стандарту Qi как самому распространенному в мире – даже Apple встроила его в свои новые Айфоны, так что вряд ли Xiaomi станет изобретать велосипед там, где все давно ездят на автомобилях.



О Xiaomi Mi 7 известно многое: этот флагман соберут на процессоре Qualcomm 845, мощнее которого пока попросту нет, вместе с 6 или 8 Гб оперативной памяти и ROM объемом 64 или 128 гигабайтов. Его экран получит диагональ 5,7 дюйма, матрицу OLED и разрешение Quad HD+, а на его тыльной стороне расположится двойной модуль камеры со встроенным искусственным интеллектом для улучшения качества снимков. Сканер отпечатков пальцев встроят прямо в экран, и спереди же будет находиться система распознавания лиц Face ID. Если 5,7 дюйма вам не хватит, то Xiaomi предложит Mi 7 Plus, экран которого окажется 6- или даже 6,2-дюймовым. Цена флагмана пока не сообщается.