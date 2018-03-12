Платформа Android Wear может сменить название
Интернет-гигант Google поддался всеобщей мании переименовывать продукты и уже сменил название своей платежной системы с Android Pay на G-Pay. Теперь стало известно, что и мобильная платформа Android Wear может в скором будущем получить новое наименование.
Как видно, Google избавляется от слова Android в названиях, хотя пока и не сообщается, зачем ему это. Судя по всему, новое имя Android Wear придумывать не станут, а просто сократят текущее до Wear OS, и это не повлияет ровным счетом ни на что. По сути, Google решил взять пример с Apple – у той для каждой платформы свое название: MacOS для ПК, watchOS для часов, iOS для смартфонов и планшетов и tvOS для ТВ-приставок.
По мнению маркетологов Google, подобный подход может повысить продажи умных часов на Android, которые на фоне постепенно сокращающегося рынка мобильной электроники в целом не блещут рекордными показателями. Добавим, что Android Wear имеет очень высокий потенциал на фоне расширенного функционала, но пока что на соответствующем рынке лидирует Apple со своими часами Watch, да и Samsung с собственной платформой Tyzen OS делает большие успехи.
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12.03.2018 15:15