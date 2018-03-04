HMD готовит флагманский смартфон Nokia 8 Pro

Вслед за флагманским смартфоном Nokia 8 Sirocco, который был представлен на выставке MWC 2018, компания HMD Global планирует выпустить еще один флагман под названием Nokia 8 Pro. В сети уже появилась информация о некоторых технических характеристиках грядущей новинки.

Nokia 8 Pro получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойную основную камеру с сенсорами на 16 Мп, 13-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 4 000 мАч, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0 и разъём USB Type-C. Аппаратной основой флагмана станет восьмиядерный процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64 или 128 ГБ. Работать новинка будет под управлением ОС Android 8.1 Oreo.

Предположительно, дебют Nokia 8 Pro состоится в третьем квартале нынешнего года.