Смартфон HTC Desire 12 Plus засветился в подробностях

Опубликованы новые полуофициальные подробности о смартфоне HTC Desire 12 Plus – бюджетном по современном меркам и наверняка с завышенным ценником в рамках традиций самой HTC . Мобильник уже известен под годовым названием Breeze и Breeze Plus в зависимости от параметров экрана.



Младшая версия HTC Desire 12 снабжена дисплеем на 5,7 дюйма с разрешением HD+, а старший HTC Desire 12 Plus получит экран уже 6 дюймов, но с той же разрешающей способностью – никаких Full HD+ здесь не будет. Обещано наличие слабенького процессора Qualcomm 450 на восемь ядер, 3 Гб оперативной памяти и накопителя на 32 Гб, расширяемого за счет карт microSD еще на 128 гигабайтов, а также фотокамер на 8 и 13 Мп, без двойных модулей.



Питаться HTC Desire 12 Plus будет от батареи 2965 мАч с поддержкой быстрой зарядки, но порта USB-C ему, судя по всему, не видать. В итоге имеем не самый интересный смартфон от некогда топового бренда, который весит 155 граммов при толщине 8 миллиметров и работает на старой ОС Android 7, которой в этом году исполняется два года. Анонс HTC Desire 12 Plus ожидается в апреле этого года, а поступление в продажу состоится ближе к лету. Цена смартфона станет известна лишь после премьеры.