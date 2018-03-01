MWC 2018: игровой смартфон от Nubia оснастили вентиляторами

Что делает игровой компьютер на воздушном охлаждении при максимальных нагрузках? Правильно, адски шумит всеми своими кулерами, пытаясь не сгореть. То же самое, видимо, коснется и нового игрового смартфона от Nubia – в Барселоне на MWC показали его прототип с активным охлаждением.

Nubia

Кроме шуток: в смартфон Nubia в буквальном смысле установили четыре вентилятора, пусть и крошечных, но все-таки. Они будут включаться во время интенсивных нагрузок, к примеру, при игре в Танки на максималках, и донимать вас своим жужжанием, особенно через какое-то время, когда они забьются пылью и потребуют обслуживания. О характеристиках игрового мобильника от Nubia говорить пока что рано, так как ZTE и сама еще не определилась с его начинкой, но уже известно, что нормальной батарейки там не будет – в прототипе стоит всего лишь 3100 мАч, что для игрового гаджета ну совсем мало.

Заметим также, что в мобильных устройствах уже применяются системы жидкостного охлаждения – ярким примером являются некоторые Windows-планшеты. С учетом наличия крошечной батарейки, инженеры Nubia вполне могли установить аналог и в корпусе смартфона, отказавшись от морально устаревших кулеров, выглядящих как на персональных компьютерах 1999 года. Анонс игрового смартфона Nubia, по предварительным данным, состоится в начале этой осени на IFA 2018.

Максим Мишенев, MobileDevice


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