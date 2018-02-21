Apple выпустила iOS 11.2.6 для исправления ошибок при сбое iPhone

Apple выпустила iOS 11.2.6 для исправления ошибок при сбое iPhone

Компания Apple выпустила программу iOS 11.2.6, которая включает исправление ошибки для индийского языка (телугу). Он «ломает» iPhone и делает недоступными такие приложения, как Messenger, Messages, Facebook и WhatsApp.

Ошибку обнаружили на прошлой неделе. Она также влияет на Safari и новое приложение «Сообщения» на macOS и Apple Watch.

Фирма выпустила обновления для vOS, watchOS и macOS, чтобы остановить сбой на этих платформах.

]Apple пообещала обновление до iOS 11.3, и сегодня оно было опубликовано. Все текущие версии macOS, iOS, tvOS и watchOS в данное время также устраняют проблему сбоя.

Это уже третий раз за последние несколько месяцев Apple выпускает обновления iOS 11 для исправления ошибок, которые дают сбой в работе iPhone.

Зимой прошлого года компания выпустила обновления iOS всего через несколько часов после того, как началась ошибка в функционировании iPhone.

В прошедшем месяце одна вирусная ссылка могла заморозить iPhone, но фирма Apple решила эту проблему выпуском iOS 11.2.5.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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