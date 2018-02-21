Apple выпустила iOS 11.2.6 для исправления ошибок при сбое iPhone
Компания Apple выпустила программу iOS 11.2.6, которая включает исправление ошибки для индийского языка (телугу). Он «ломает» iPhone и делает недоступными такие приложения, как Messenger, Messages, Facebook и WhatsApp.
Ошибку обнаружили на прошлой неделе. Она также влияет на Safari и новое приложение «Сообщения» на macOS и Apple Watch.
Фирма выпустила обновления для vOS, watchOS и macOS, чтобы остановить сбой на этих платформах.
]Apple пообещала обновление до iOS 11.3, и сегодня оно было опубликовано. Все текущие версии macOS, iOS, tvOS и watchOS в данное время также устраняют проблему сбоя.
Это уже третий раз за последние несколько месяцев Apple выпускает обновления iOS 11 для исправления ошибок, которые дают сбой в работе iPhone.
Зимой прошлого года компания выпустила обновления iOS всего через несколько часов после того, как началась ошибка в функционировании iPhone.
В прошедшем месяце одна вирусная ссылка могла заморозить iPhone, но фирма Apple решила эту проблему выпуском iOS 11.2.5.
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20.02.2018 16:36