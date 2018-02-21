Apple выпустила iOS 11.2.6 для исправления ошибок при сбое iPhone

Компания Apple выпустила программу iOS 11.2.6, которая включает исправление ошибки для индийского языка (телугу). Он «ломает» iPhone и делает недоступными такие приложения, как Messenger, Messages, Facebook и WhatsApp.

Ошибку обнаружили на прошлой неделе. Она также влияет на Safari и новое приложение «Сообщения» на macOS и Apple Watch.

Фирма выпустила обновления для vOS, watchOS и macOS, чтобы остановить сбой на этих платформах.

]Apple пообещала обновление до iOS 11.3, и сегодня оно было опубликовано. Все текущие версии macOS, iOS , tvOS и watchOS в данное время также устраняют проблему сбоя.

Это уже третий раз за последние несколько месяцев Apple выпускает обновления iOS 11 для исправления ошибок, которые дают сбой в работе iPhone.

Зимой прошлого года компания выпустила обновления iOS всего через несколько часов после того, как началась ошибка в функционировании iPhone.