FCC уже тестирует смартфон Nokia 4

На сайте Федеральной комиссии по связи FCC появилось описание некоего смартфона Nokia TA-1048. По всей вероятности, это будущий Nokia 4, до анонса которого остается меньше недели, и это бюджетный аппарат с процессором Qualcomm серии 4xx.

Nokia 4

Смартфон под названием Nokia 4 будет продаваться только за пределами Азии ввиду совершенно необоснованного страха жителей этого региона перед цифрой 4. Здесь мобильник выйдет под другим именем, но пока неизвестно, под каким именно. В основу Nokia 4 ляжет однокристальная система Qualcomm 450, такая же, как и в бестселлере Xiaomi Redmi 5, что и обусловит невысокую стоимость аппарата.

К сожалению, информации о смартфоне пока что нет совсем – на сайте FCC есть упоминание только лишь о гибридном слоте под карты памяти и про ОС Android неизвестной версии. Логично предположить, что Nokia 4 увидит свет на MWC 2018 – международной выставке мобильной электроники, которая откроется уже 26 февраля этого года. Именно там холдинг HMD Global, вернувший к жизни бренд Nokia, намерен представить множество своих новинок – лютый бюджетник Nokia 1, топовый флагман Nokia 9 и смартфон Nokia 7 Plus из среднего класса.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
В Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложениеВ Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложение
Разведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажаРазведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажа
ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845
Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грнЧто такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Блок рекламы


Похожие новости
В AnTuTu прошел тестирование игровой смартфон XiaomiВ AnTuTu прошел тестирование игровой смартфон Xiaomi
Смартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодииСмартфон Nokia 8 Pro может выйти во втором полугодии
Производители чехлов подтвердили дизайн Nokia 9Производители чехлов подтвердили дизайн Nokia 9
BlackBerry выпустит еще три новых смартфонаBlackBerry выпустит еще три новых смартфона
Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9
В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845
Специалисты рассказали, почему смартфоны Xiaomi очень популярныСпециалисты рассказали, почему смартфоны Xiaomi очень популярны
Новые рендеры Meizu 15 Plus: смартфон оказался очень стильнымНовые рендеры Meizu 15 Plus: смартфон оказался очень стильным
FCC показала смартфон Huawei P20 Lite вживуюFCC показала смартфон Huawei P20 Lite вживую
Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%
Последние новости
Подгружаем последние новости