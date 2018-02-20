FCC уже тестирует смартфон Nokia 4

На сайте Федеральной комиссии по связи FCC появилось описание некоего смартфона Nokia TA-1048. По всей вероятности, это будущий Nokia 4, до анонса которого остается меньше недели, и это бюджетный аппарат с процессором Qualcomm серии 4xx.



Смартфон под названием Nokia 4 будет продаваться только за пределами Азии ввиду совершенно необоснованного страха жителей этого региона перед цифрой 4. Здесь мобильник выйдет под другим именем, но пока неизвестно, под каким именно. В основу Nokia 4 ляжет однокристальная система Qualcomm 450, такая же, как и в бестселлере Xiaomi Redmi 5, что и обусловит невысокую стоимость аппарата.



К сожалению, информации о смартфоне пока что нет совсем – на сайте FCC есть упоминание только лишь о гибридном слоте под карты памяти и про ОС Android неизвестной версии. Логично предположить, что Nokia 4 увидит свет на MWC 2018 – международной выставке мобильной электроники, которая откроется уже 26 февраля этого года. Именно там холдинг HMD Global, вернувший к жизни бренд Nokia, намерен представить множество своих новинок – лютый бюджетник Nokia 1, топовый флагман Nokia 9 и смартфон Nokia 7 Plus из среднего класса.