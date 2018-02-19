Названа главная угроза для устройств на базе Android

Компания ESET опубликовала отчет о самых актуальных угрозах для мобильных устройств на базе системы Google Android. Они расположены по степени распространенности в порядке убывания, и на первом месте оказались те вредоносные приложения, о которых еще пару лет назад никто и не слышал.



Итак, самым популярным malware в экосистеме Android являются вирусы-вымогатели – согласно отчету ESET, на мобильные устройства их таки происходят изо дня в день, без остановки. Но и среди такого рода вредоносных программ есть свои различия: по мнению экспертов, наибольшее распространение получили «полицейские» вымогатели, не имеющие никакого отношения к реальной полиции. При попытке зайти на сомнительный сайт или установке приложения из подозрительного источника пользователь может увидеть на своем экране неубираемое окно вируса-вымогателя, оформленное под официальный документ из правоохранительных органов.



На скриншоте изображен скриншот одного из таких вирусов. «Наезд» органов создает дополнительный стресс для пользователя, и он с большей вероятностью заплатит вымогателям «штраф» или поделится личной информацией. Чтобы никогда не сталкиваться с подобными приложениями, никогда не качайте приложения из сторонних источников и пользуйтесь только проверенными сайтами. И да, никогда не забывайте делать резервные копии всей информации и не храните на смартфоне много личных файлов.