OnePlus может выпустить смартфон OnePlus X второго поколения

Компания OnePlus в начале своего пути предприняла попытку выпуска смартфона OnePlus X – бюджетного аппарата, который провалился в продаже по причине завышенной цены и сырого программного обеспечения. Как стало известно, китайский вендор усвоил урок и уже готовит второе поколение этого мобильника.



Новый вариант OnePlus X может увидеть свет уже в текущем году под названием OnePlus X2, и это будет уже никакой не бюджетник, а просто чуть более слабый флагман 2017 года – летом выйдет новый OnePlus 6 с процессором Qualcomm 845, а его младший брат получит платформу Qualcomm 835, которая не утратит актуальность еще как минимум два года.



По умолчанию второе поколение OnePlus X будет продаваться с экраном на 5,5 дюйма и разрешением Full HD, вокруг которого будут рамки обычной толщины. Также известно о наличии фотокамер на 8 и 16 Мп, батареи 3000 мАч, прошивки Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Oxygen OS и памятью на 32 или 64 гигабайта. Таким образом, OnePlus X2 окажется удешевленной версией флагмана OnePlus 5, представленного летом прошлого года. Информация о его стоимости на данный момент неизвестна.