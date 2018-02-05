Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи

Спустя полгода после начала появления первых жалоб от обладателей iPhone 7 представители Apple признали наличие проблемы со связью в некоторых устройствах и сообщили о методе ее решения. Суть проблемы заключена в потере сигнала мобильной сети.

iPhone X

По заявлениям Apple, проблема присуща некоторым iPhone 7, произведенным с сентября 2016 по февраль 2018 года для США, Китая, Гонконга, Японии и Макао. К потери сигнала мобильной сети приводит поломка компонента системной платы смартфона. Всем столкнувшимся с проблемой производитель пообещал совершенно бесплатный ремонт в сертифицированных сервисных центрах, а также компенсацию денежных средств для тех, кто ранее уже заплатил за ремонт.

С несколько иной проблемой столкнулись и обладатели новейшего iPhone X. Ошибка не позволяет отображать информацию о входящем вызове, не смотря на то что рингтон воспроизводится, а сам дисплей включается спустя 6-10 секунд. По состоянию на начало февраля на форуме поддержки Apple насчитывается приблизительно 800 жалоб.

Общая распространенность проблемы остаётся неясна, однако с декабря от пользователей регулярно поступают жалобы. На данный момент официальных заявлений от Apple не последовало, а пользователи могут исправить проблему переустановкой iOS через iTunes.

Напомним, ранее обладатели iPhone X жаловались на проблемы с работой Face ID после обновления, облезающую краску, проблемы с динамиками, а также несрабатывание дисплея на холоде. Apple постепенно исправила все программные ошибки в последующих обновлениях.


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