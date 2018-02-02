ZTE выпустит собственный игровой смартфон

Компания ZTE из Поднебесной высказала желание выпустить собственный игровой смартфон для мобильных геймеров. Продаваться он будет под суббрендом Nubia, о чем сегодня поведало его руководство.

ZTE

По предварительным данным, после анонса игровой смартфон ZTE будет известен как Nubia Z18, то есть это будет новый флагман, которому уже приписывают процессор Qualcomm 845 с частотой до 2,8 ГГц на восьми ядрах и видеокартой Adreno 630. В смартфоне будет ОС Android 8 Oreo, 128 или 256 Гб постоянной памяти и сразу 8 Гб памяти оперативной, чтобы хватило всем играм и приложениям. По всей вероятности, главной отличительной особенностью новинки от ZTE станет эргономика корпуса, или же ставку сделают на возможности сенсорного экрана – компания может взять пример с Razer.

По факту, на данный момент в продаже есть только один геймерский смартфон, и это Razer Phone с экраном Quad HD+ на 5,7 дюйма, частота обновления которого повышена до 120 Гц. Это его главная фишка, а в остальном он ничем не отличается от флагманов 2017 года. В этом году выйдет второе поколение Razer Phone, и новому творению ZTE придется сражаться уже с ним, так что китайскому вендору нужно сильно постараться, чтобы привлечь внимание к своему грядущему флагману. Впрочем, поможет банальный демпинг – если Nubia Z18 окажется дешевле Razer Phone 2 при равных возможностях, выбор покупателей будет очевидным.

Максим Мишенев, MobileDevice


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