ZTE выпустит собственный игровой смартфон

Компания ZTE из Поднебесной высказала желание выпустить собственный игровой смартфон для мобильных геймеров. Продаваться он будет под суббрендом Nubia, о чем сегодня поведало его руководство.



По предварительным данным, после анонса игровой смартфон ZTE будет известен как Nubia Z18, то есть это будет новый флагман, которому уже приписывают процессор Qualcomm 845 с частотой до 2,8 ГГц на восьми ядрах и видеокартой Adreno 630. В смартфоне будет ОС Android 8 Oreo, 128 или 256 Гб постоянной памяти и сразу 8 Гб памяти оперативной, чтобы хватило всем играм и приложениям. По всей вероятности, главной отличительной особенностью новинки от ZTE станет эргономика корпуса, или же ставку сделают на возможности сенсорного экрана – компания может взять пример с Razer.



По факту, на данный момент в продаже есть только один геймерский смартфон, и это Razer Phone с экраном Quad HD+ на 5,7 дюйма, частота обновления которого повышена до 120 Гц. Это его главная фишка, а в остальном он ничем не отличается от флагманов 2017 года. В этом году выйдет второе поколение Razer Phone, и новому творению ZTE придется сражаться уже с ним, так что китайскому вендору нужно сильно постараться, чтобы привлечь внимание к своему грядущему флагману. Впрочем, поможет банальный демпинг – если Nubia Z18 окажется дешевле Razer Phone 2 при равных возможностях, выбор покупателей будет очевидным.