Связь нового поколения 4G: какие изменения ожидают абонентов

Украинские мобильные операторы подготавливают абонентов к запуску 4G в Украине. Однако, как стало известно, смартфоны еще не готовы к изменениям, которые их ожидают в будущем.

Однако эксперты сообщают, что украинцам не стоит первое время пользоваться связью нового поколения, так как она будет работать с перебоями и очень сильно садить батарею, передает Час Пик со ссылкой на ubr.ua.

По словам специалистов, сеть начнет работать уже в конце февраля - начале апреля. А вот работать без перебоев связь начнет минимум с лета.

Так, Vodafone в ходе аукциона получил полосу размером в 10 МГц, которой должно хватить для обеспечения емкости и беспрепятственного строительства сетей во всех областных центрах.

Полосы, которые достались Киевстар и lifecell, дадут возможность предоставлять свои услуги на самой большой скорости.

По словам экспертов, цены на связь вряд ли поднимут резко, ведь абоненты и без этого будут тратить больше из-за потребления трафика. Также сообщается, что для пользования связью нового поколения, украинцам, скорее всего, придется менять свои сим-карты, а также приобрести новые смартфоны. По словам специалистов, в Украине на данный момент 20% телефонов, которые будут принимать 4G.

Сим-карты обещают менять бесплатно, а вот насчет телефонов - хочешь пользоваться связью нового поколения, покупай новый телефон.