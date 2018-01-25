Новую версию Android представят в начале мая

Последние годы Google презентует новые версии Android на конференции для разработчиков Google I/O 2018. В этом году конференция будет проходить с 8 по 10 мая в Шорлайн Амфитеатре (Shoreline Amphitheatre), расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния.

Google IO 2018

Вместе с анонсом конференции Google представила интерактивный квест, основанный на картах Street View. Суть квеста заключается в решении головоломок в офисе Google. В одной из первых локаций расположен пирог, который может намекать на название грядущей версии Android.

Android Pie

Версии Android называются в честь различных сладостей в алфавитном порядке. Предпоследней версией была Nougat, затем Oreo, таким образом грядущая версия будет называться на букву «P». Исходя из этого, название Pie (пирог) является наиболее вероятным.

Отметим, что официальное имя нового Android будет оглашено не на конференции Google I/O 2018, а с выпуском финальной версии ОС, как это было с Android Oreo в августе 2017 года.




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