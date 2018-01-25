Новую версию Android представят в начале мая

Последние годы Google презентует новые версии Android на конференции для разработчиков Google I/O 2018. В этом году конференция будет проходить с 8 по 10 мая в Шорлайн Амфитеатре (Shoreline Amphitheatre), расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния.

Вместе с анонсом конференции Google представила интерактивный квест, основанный на картах Street View. Суть квеста заключается в решении головоломок в офисе Google . В одной из первых локаций расположен пирог, который может намекать на название грядущей версии Android.

Версии Android называются в честь различных сладостей в алфавитном порядке. Предпоследней версией была Nougat, затем Oreo, таким образом грядущая версия будет называться на букву «P». Исходя из этого, название Pie (пирог) является наиболее вероятным.