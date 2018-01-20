Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2

Флагманский безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2, представленный в сентябре 2017 года, послужил источником вдохновения для авторов модели BLUBOO D5. Данный мобильник подчистую скопирован с Mi Mix2, но все же имеет определенные визуальные отличия и стоит явно дешевле.

BLUBOO D5

В частности, BLUBOO D5 позиционируется как более прочный аналог флагмана от Xiaomi за счет металлического, а не керамического корпуса и стекла Gorilla Glass 5 на лицевой панели. Правда, результаты дроп-тестов китайцы не приводят, а верить третьему эшелону на слово никогда не стоит.

Согласно официальным данным, экран смартфона BLUBOO D5 занимает 90 процентов площади лицевой панели при соотношении сторон 18:9, но это обычная панель IPS с диагональю 5,5 дюйма и низковатым разрешением HD или 1280х720 пикселей. Все прочие характеристики нового BLUBOO D5 будут опубликованы немного позже, а сам смартфон поступит в продажу в феврале этого года, но только в Китае. Вместе с ним выйдет и его старший брат BLUBOO D5, который получит идентичный дизайн, но чуть более крупный экран и немного больший объем памяти.

Максим Мишенев, MobileDevice


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