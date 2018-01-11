В Apple Store начали «взрываться» iPhone

Apple не перестает преследовать череда неудач. После скандала, связанного с намеренным снижением производительности старых устройств, последовали случаи возгорания iPhone прямо в специализированных магазинах корпорации. Так в Цюрихе (Швейцария) сотрудник Apple Store получил незначительные ожоги во время возгорания смартфона.

iPhone 6s

Сегодня в Валенсии (Испания) также в Apple Store внутри iPhone, находящегося на ремонте, загорелся аккумулятор. Сотрудники магазина смогли быстро потушить пламя. К счастью, никто из находившихся в магазине не пострадал.

В Apple Store взрываются iPhone

После того, как Apple снизила стоимость замены батареи в iPhone, с $79 до $29, количество обращений в сервисные центры существенно увеличилось. Возможно, между возгораниями смартфонов и ситуацией с заменой аккумуляторов есть связь.


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