Смартфон Nokia 6 (2018) протестирован в GeekBench

Бенчмарк GeekBench выложил в сеть результаты тестирования нового смартфона Nokia 6 (2018), на данный момент не анонсированного. Его могут показать уже завтра, но прямо сейчас у нас есть информация о его производительности.



Согласно результатам тестирования, новый Nokia 6 (2018) набирает 969 очков в одноядерном режиме и 4511 баллов в многоядерном, и это заслуга процессора Qualcomm 630 с тактовой частотой 2,21 ГГц на восьми вычислительных ядрах. В опытах участвовал смартфон с 4 Гб оперативной памяти и операционкой Android 8 уже из коробки, но также выйдет версия с 6 Гб ОЗУ. Новый Nokia 6 (2018) сохранит рамки экрана, который также получит разрешение Full HD и диагональ 5,5 дюйма, хотя такой формат в 2018 году уже не актуален.



Очень надеемся, что по итогу экран все же лишится рамок и трансформируется в 18:9, иначе продаваться смартфон будет очень плохо, особенно на фоне того, что прошлогодний Nokia 6 еще вполне справляется с повседневными задачами и не требует скорейшей замены. В этом году HMD Global намерен выпустить сразу несколько устройств связи – сотовый телефон Nokia 3310 с Android и LTE , а также флагманский смартфон Nokia 9 и бюджетник Nokia 1. Многие из этих аппаратов покажут уже до конца текущего квартала на выставках CES и MWC.