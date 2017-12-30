Смартфон OnePlus 5T получил новые алгоритмы работы камеры

Смартфон OnePlus 5T, как и его ранняя версия OnePlus 5, входит в пятерку лучших камерофонов 2017 года, ибо снимает он, без преувеличения, превосходно. Как стало известно, сама OnePlus качеством снимков оказалась недовольно, и сегодня для своего нового флагмана она подготовила улучшенные алгоритмы работы камеры.



Апдейт уже доступен широкому кругу пользователей и распространяется по воздуху, так что скачать его можно в любой удобный момент. Новые алгоритмы стали частью прошивки Oxygen OS 4.7.6, и изменений в ней, на самом деле, очень много. Камера стала работать стабильнее и лучше снимать в условиях плохой освещенности, кроме того, теперь она более корректно взаимодействует со сторонними приложениями для съемки.



В качестве бонуса – подсветка экрана при работе системы Face Unlock, так что разблокировка по лицу будет происходить еще быстрее и точнее. даже Face ID в Appl iPhone X за 92 000 рублей такого не умеет, притом что OnePlus 5T стоит втрое дешевле. Смартфон, напомним, основан на модели OnePlus 5, представленной летом 2017 года, и в его распоряжении есть 6 или 8 Гб ОЗУ, накопитель на 64 или 128 Гб, процессор Qualcomm 835 и большой экран Full HD+ с диагональю 6 дюймов ровно.