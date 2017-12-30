Смартфон Nokia 2 обновят сразу до Android 8.1

Холдинг HMD Global планировал в скором будущем обновить прошивку своего бюджетного смартфона Nokia 2 до версии Android 8 Oreo, но в итоге передумал. Смартфон обновится сразу до 8.1 Oreo, и это не может не радовать.



Смартфон Nokia 2 вообще получился очень удачным: он и стоит недорого (хотя надо признать, что Xiaomi Redmi 5 стоит столько же, но имеет лучшие характеристики), и выглядит стильно, и знаменитый логотип Nokia у него имеется на корпусе, вдобавок, не так давно он выдержал тест на прочность от JerryRigEverything. И теперь этот бюджетный малыш по цене всего лишь 100 долларов США в числе первых получит Android 8.1 Oreo, ведь этой прошивки нет пока что ни у кого, кроме неоправданно дорогих смартфонов от Google .



Точные сроки релиза апдейта не назначены, но ждать его, по слухам, стоит в январе или феврале нового года, то есть уже совсем недолго осталось. Напомним, что Nokia 2 комплектуется 1 Гб ОЗУ и накопителем на 8 гигабайтов, и Android на нем работает без дополнительных интерфейсов. Как Восьмерка будет чувствовать себя при таком объеме ОЗУ, сказать пока что не представляется возможным. Добавим, что на данный момент ни один из смартфонов Nokia не переехал на Android 8.