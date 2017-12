Новое фото смартфона Meizu 15 Plus пролило свет на его внешность

Компания Meizu готовит юбилейный смартфон 15 Plus, который выйдет в новом году и станет подарком всем фанатам марки на ее 15-летие (дата открытия Meizu – 2003 год). Сегодня этот мобильник показался на новом изображении, так что теперь его дизайн перестал быть тайной.



По сути, Meizu 15 Plus – это точная копия Essential Phone за счет выреза под камеру, но нижняя рамка экрана заметно тоньше. Сзади нет никакого второго дисплея, но есть двойная камера, круговая светодиодная подсветка и сканер отпечатков пальцев. Маловероятно, что он получит топовый процессор от Qualcomm – вместо него будет или MediaTek Helio X30, или Snapdragon 670, который пока еще не представлен официально. Экран смартфона – это панель IPS Full HD+ с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 2:1 или, как модно говорить, 18:9.



Прочая начинка Meizu 15 Plus включает в себя 6 Гб оперативной памяти, накопитель на 128 Гб, ОС Android 8 с фирменной оболочкой FlyMe, а также модуль NFC для бесконтактных платежей. Смартфон выйдет в двух версиях – будет еще и обычный Meizu 15 с меньшим экраном и 4 Гб ОЗУ, и стоить он будет в пределах $455, тогда как за Meizu 15 Plus придется выложить уже $530. Пока что неизвестно, чем он лучше тех же Xiaomi Mi Mix 2 и OnePlus 5T, которые стоят сейчас как раз в районе $500-$550.